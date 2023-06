Le centre d’intervention contre le harcèlement de La Louvière à saturation : « En 6 mois, nous avons traité 100 cas dont 7 tentatives de suicide »

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le harcèlement de mineurs devient de plus en plus fréquent. De nombreux cas surviennent au sein des établissements scolaires, mais également en dehors. En effet, les réseaux sociaux permettent aux « harceleurs » d’agir en tout temps… À La Louvière, un centre de référence et intervention harcèlement a vu le jour début 2022 sur base d’une expérience pilote initiée en 2019 à Soignies. Et, déjà, sa survie est menacée. Le centre arrive à saturation. Mais son personnel se bat…