Elodie, qui avait disparu à Péruwelz, a tenté d’empoisonner son fils et de se suicider à Seneffe: nos nouvelles informations!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Voici quelques jours, la disparition d’Elodie et de son fils de 4 ans a été signalée dans la région de Peruwelz, dont elle est originaire : des avis de recherches ont été lancés, notamment sur les réseaux sociaux. La cellule « disparitions » de la police fédérale a tout mis en œuvre pour les retrouver : la mère de famille semblait dépressive et on craignait des suites funestes à cette disparition.

Mardi matin, le véhicule d’Elodie a finalement pu être localisé dans une petite rue calme de Seneffe, alors qu’elle ne semble pas avoir d’attaches dans la région du Centre.