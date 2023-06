«Tristesse de ne pas pouvoir le partager avec ton papa»: Laeticia Hallyday émue aux larmes, sa fille Jade «tourne un chapitre» important (vidéo)

Ce dimanche 11 juin, Laeticia Hallyday a partagé une vidéo dans laquelle on peut voir sa fille, Jade, recevoir son diplôme du lycée français de Los Angeles, devant sa maman, mais aussi sa sœur Joy.

de videos

Lire aussi «Il devait se cacher pour voir Laura»: l’ancien garde du corps de Johnny Hallyday accuse Laeticia d’avoir renforcé la scission entre la star et ses premiers enfants

« Je suis tellement fière de toi ma Jade. Un chapitre qui se tourne et un autre qui commence que tu vas devoir écrire en suivant ton rêve, tes envies, fidèles à tes valeurs et moi c’est toute ma vie de maman que j’ai regardé défiler aujourd’hui avec tant d’émotions et de tristesse aussi de ne pas pouvoir le partager avec ton papa… », écrit la veuve de Johnny Hallyday.