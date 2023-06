Jade, 36 ans, a été déclarée morte pendant plusieurs minutes à cause d’un gros coup de chaleur: «Tout est devenu noir et c’est à ce moment-là que j’ai su que j’allais mourir»

Ce jour-là, la jeune femme était allée rendre visite à un ami dans le Wisconsin. Le thermomètre affichait 32 degrés et il faisait très humide. Jade a commencé à souffrir de fortes nausées, d’étourdissements, d’épuisement et sa bouche s’est asséchée. La trentenaire a fini par s’effondrer sur le canapé du salon.

« Je suis sortie fumer et au moment où j’ai fini et que je me suis levée, j’ai su directement que j’avais des ennuis. Ma priorité est immédiatement devenue de rentrer à l’intérieur. Je ne pense pas avoir compris à ce stade que j’étais en train de mourir », confie Jade. « J’avais l’impression que ma tête gonflait et que tout mon corps rétrécissait. Je n’avais jamais rien connu de tel auparavant. Puis tout est devenu noir et c’est à ce moment-là que j’ai su que j’allais mourir », ajoute la jeune femme.