Test – Robot aspirateur iRobot Roomba Combo i8+: diviser pour mieux laver?

Fin 2022, iRobot commercialisait son Roomba combo j7+, l’un des robots-aspirateurs les plus innovants que nous avons pu tester ces derniers mois. Convaincant par sa technologie, le robot aspirateur deux-en-un se targue de pouvoir passer d’une tâche aspiration à un mode nettoyage de manière autonome. Pour se faire, celui-ci est équipé d’un bras rétractable qui passe au-dessus de l’appareil en fonction des besoins. de videos Cette année, la marque américaine revient sur le devant de la scène des robots aspirateurs deux-en-un avec le Roomba Combo i8+. Contrairement au modèle précédemment cité, celui-ci va se différencier puisque le passage d’une tâche à l’autre se fera de manière manuelle. Voici notre avis après plusieurs semaines d’utilisation.

Ce n’est pas la taille qui compte Comme à son habitude, iRobot nous propose un design sobre mais efficace pour la partie robot. On retrouve la marque de fabrique dans l’aspect général du produit. On note tout de même une rupture sur la partie supérieure puisque l’on a une couleur plus uniforme grâce au remplacement du gris par de l’anthracite. Le tableau aurait pu être parfait s’il n’y avait pas eu ces trois gros boutons sur le dessus de l’appareil. Même si l’on n’est pas sur la même gamme, cela dénote avec le Roomba combo j7+ qui était épuré à souhait. Ce n’est néanmoins pas le plus dérangeant.

Le vrai point faible dans l’image renvoyée par ce Roomba Combo i8+ est, pour nous, sa Clean Base. Cette base, qui sert à la fois de station de charge et d’autovidage, est livrée dans sa version série i. Pour avoir été habitué à celle de la gamme j, on découvre là encore quelque chose de moins élégant. Plus encombrante, plus visible, difficile de la rendre discrète en la plaçant sous un meuble haut. Les finitions restent de qualité mais la forme « cheminée » a un effet moins harmonieux. Sans pouvoir objectiver, le bruit émis lors du vidage du bac nous semble également plus élevé.

Deux bacs, deux visions Nous l’avons expliqué en préambule de cet article, le Roomba Combo i8+ d’iRobot est un deux-en-un mais pas de manière autonome. Aspirer ou laver, c’est vous qui choisissez au travers du bac que vous insérez dans l’appareil. L’un servira pour simplement aspirer sur tout type de sols, l’autre à aspirer et laver sur des sols durs. On le voit, le robot est moins indépendant qu’il peut l’être dans la gamme supérieure. Cela peut avoir ses avantages mais l’on y voit surtout un gros inconvénient : celui de changer de bac. Le bac combo à ses avantages (le combiné des deux fonctionnalités ainsi que la détection automatique de la part du robot de la nécessité de procéder à un nettoyage combiné), la Clean Base deviendra inutile pour la partie vidage. En effet, la partie serpillière gêne l’extraction et il faudra donc vider le bac manuellement. Dommage pour un appareil intelligent et autonome. Au niveau autonomie, le robot sera pratiquement inépuisable dans sa version aspirateur puisqu’il revient, si besoin, à la base pour se recharger afin de finir sa tâche. Pour le bac combiné, on est là limité à 55m² avec des lingettes réutilisables qui peuvent être utilisées « au moins 30 cycles ». Si l’on a listé les différences, le Roomba Combo i8+ bénéficie de la technologie et l’intelligence artificielle des autres produits de la marque. À ce niveau, on retrouve l’OS de la marque qui va permettre d’obtenir une cartographie assez précise de vos pièces de vie ainsi qu’une détection d’obstacles performante. Il n’y a, contrairement à la version j, pas d’images prises par le robot pour montrer dans l’application les obstacles auxquels il a dû faire face durant sa tâche. L‘application compagnon justement. Celle-ci, disponible sur iOS et Android, est toujours aussi simple d’usage. De la configuration du robot à la programmation de tâches, on retrouve des menus intuitifs et une personnalisation assez complète d’un point de vue expérience utilisateur, avec même le contrôle via les assistants vocaux. Avis On retrouve le savoir-faire et les qualités d’iRobot dans ce Roomba Combo i8+. Que ce soit les performances, la simplicité de programmation et de lancement des tâches ou encore les finitions du produit, le robot coche toutes les cases utiles pour un tel appareil. Il souffre néanmoins de la comparaison avec des modèles plus « premium » de la marque.