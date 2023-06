Des arbres ont été abattus sans autorisation à la ferme du Meylemeersch, à Anderlecht: «Nous allons dresser un PV»

Des abattages illégaux ont eu lieu entre les 3 et 4 juin derniers sur le site de la ferme du Meylermeersch, à Anderlecht. Malgré l’interdiction en vigueur d’abattage d’arbres en raison de la période de nidification, prévue entre le 1er avril et le 15 août, des arbres ont été abattus sans la moindre autorisation, ni permis, renseigne La Dernière Heure. Vu que tout a été réduit en copeaux, il est difficile d’estimer la flore détruite mais le quotidien parle « d’arbres assez gros, de 70 à 80 cm de diamètre mais aussi des arbustes et des buissons ».

C’est une association de défense, l’ASBL « CCN Vogelzang CBN », qui a alerté les autorités compétentes. Car si en effet quelques dérogations à l’interdiction d’abattage d’arbres à cette période sont prévues, dans ce cas, aucune n’était prévue… « Des abattages et des élagages ont bien été réalisés sans permis d’urbanisme », précise Bruxelles Environnement à nos confrères. « Nous allons dresser un procès-verbal pour des infractions à l’ordonnance nature. » La commune d’Anderlecht n’a également pas été informée…