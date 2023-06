De nouvelles fontaines à eau installées en région bruxelloise: «L’ambition est de pouvoir en mettre en service autant en 2023 qu’en 2022»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Avec le retour des beaux jours et des fortes températures, les lieux pour se rafraîchir sont prisés. En 2022, sept nouvelles fontaines publiques permettant de s’hydrater ont été installées au sein du jardin colonial et Sobielski à Laeken, du parc Duden à Forest, du Vogelzang à Anderlecht, au niveau de la Porte de Hal à Bruxelles ainsi que dix nouvelles fontaines sur la promenade de la Woluwe, qui a été remise à ciel ouvert. Actuellement, la région bruxelloise compte 103 fontaines d’eau potable dans l’espace public. En 2023, la Région devrait en installer 19 de plus pour porter son total à 122.