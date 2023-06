Une passerelle piétonne en attendant le nouveau pont aux Surdents, à Verviers

Bientôt on comptera un pont de moins à rénover à la suite des inondations. Bientôt, mais pas tout de suite. Parce que, ce lundi matin, ce n’est pas la rénovation du pont des Surdents qui démarrait, mais bien le placement d’une passerelle piétonne pour relier Verviers au hameau de Nasproué, sur la commune de Dison.

Les ouvriers de l’entreprise Galère s’activaient sous le cagnard pour poser la fameuse passerelle, à côté du pont sinistré, qui va s’avérer essentielle pour la quinzaine de familles qui habite au-delà de celle-ci. « Le pont sera démoli au mois d’août. Donc à partir de ce moment, il n’y aura plus d’accès aux voitures », explique le responsable du chantier. Jusque-là, même si son état était inquiétant, le pont entre les Surdents et Nasproué restait accessible aux voitures et aux véhicules de moins d’1,5 tonne. Une mauvaise nouvelle pour les Disonais qui empruntent cet accès tous les jours, mais ce ne sera que temporaire. Si on démolit le pont, c’est pour le reconstruire au même endroit. Il faudra juste compter une dizaine de semaines de travaux. « On ira le plus vite possible »