Gesves devient «commune Think Pink»: une «Race for the Cure» organisée le 15 octobre

Par ce label « commune Think Pink » accordé pour une durée de 3 ans renouvelable, les autorités communales de Gesves s’engagent activement dans la lutte contre le cancer du sein en menant des actions concrètes de sensibilisation, d’information et de prévention. La commune s’est ainsi engagée à sensibiliser à l’importance du dépistage, à rendre visible les campagnes organisées par Think Pink, à informer les habitants des événements sportifs organisés par Think Pink.

Une « Race for the Cure »

Une fois par an, un événement de sensibilisation au profit de l’ASBL sera organisé. Une « Race for the Cure » est prévue le 15 octobre prochain. Les bénéfices serviront à la recherche scientifique et/ou aux projets d’aide aux personnes touchées par la maladie. « L’an dernier, cet événement a mobilisé 400 participants et a permis de récoler 10.596 € », note Tiffany Bulteau, la porte-parole de Think Pink pour qui l’échelon local joue un rôle crucial. « Nous n’avons aucun doute que le dynamisme et la mobilisation de la commune et de ses habitants apporteront une plus-value importante aux campagnes de Think Pink. »