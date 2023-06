La cagnotte en ligne pour soutenir Nikie, qui a perdu ses deux fils dans le drame de Lommel, a déjà atteint plus de 40.000 euros: «Dani et Levi ne reviendront jamais, mais chaque euro signifie un peu plus de soutien émotionnel»

Et la cagnotte a été un franc succès, puisqu’après une journée, « le compteur était déjà à 30.000 euros ». Nikie affirme lire chaque message laissé par les gens. « Les réactions que les gens laissent sont réconfortantes. Tous ces doux messages me touchent », ajoute Nikie. « Dani et Levi ne reviendront jamais, mais chaque euro et message doux signifie un peu plus de soutien émotionnel et financier pour Nikie », conclut un ami.