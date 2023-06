Un distributeur d’argent Batopin bientôt opérationnel à Émines

Avec l’utilisation de plus en plus fréquente du paiement électronique, les banques ferment petit à petit les distributeurs d’argent. Pour éviter leur disparition totale, Batopin (réunissant les quatre grandes banques belges) prévoit d’ouvrir 2.240 points Cash d’ici 2024. Le nouveau réseau doit normalement tenir compte des environnements de vie et de travail, des modes de déplacements et des lieux où la population utilise réellement de l’argent liquide.

Un nouveau distributeur de billets sera opérationnel dès ce jeudi 15 juin rue de Rhisnes, au Centre culturel et sportif d’Émines. La commune de La Bruyère se réjouit que les longues négociations avec Batopin aient abouti. Elles avaient débuté le jour de l’annonce de la fermeture de l’agence Belfius. Grâce à cette installation, la façade du Centre culturel a également bénéficié d’un relooking.