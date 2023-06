Jelle Schelstraete, directeur opérationnel de l’Union belge: «Tedesco et Mathijssen avaient beaucoup de joueurs en commun dans leur sélection»

Alors que les joueurs ont débarqué à Tubize en fin de matinée, c’est Jelle Schelstraete qui s’est présenté face à la presse. Un nom peu connu du grand public alors que le garçon occupe pourtant un poste très important dans la pyramide du football belge : directeur opérationnel du football. Après avoir été assistant de Roberto Martinez dans son rôle de directeur technique à 32 ans, le jeune homme est désormais le bras droit de Frankie Vercauteren. De quoi en faire quelqu’un concerné par de très nombreux sujets à Tubize. Avec comme actualité la plus brûlante : la gestion des noyaux de Domenico Tedesco pour les matchs qualificatifs et de Jacky Mathijssen pour l’Euro espoirs. Un casse-tête.

Avec Vercauteren, on travaille sursur les aspects stratégiques à long terme et sur les budgets. Pour l’instant, on est notamment en train de discuter sur les staffs des équipes nationales de jeunes. Parfois, je fais le premier entretien, Frankie le deuxième ou le contraire. On collabore bien ensemble.

La plus grande différence, c’est qu’avec Vercauteren, on prend des décisions ensemble. C’était moins le cas avec Roberto Martinez parce que j’avais un rôle différent. Désormais, nous menons le département sportif à deux.

Le dernier sujet épineux en date aura été la confection des listes de Domenico Tedesco pour les matchs qualificatifs pour l’Euro et de Jacky Mathijssen pour l’Euro espoirs. Comment cela s’est-il déroulé ?

Cela commence par mettre sur la table les ambitions que nous voulons pour chacun. On partait du principe que l’Euro en Allemagne est l’objectif le plus important. Si on fait un très bon Euro espoirs mais qu’on ne se qualifie pas en Allemagne, c’est un problème. Dans le même temps, on veut qualifier pour les JO. Il suffit de regarder la base de la génération qu’on vient d’avoir, il y a beaucoup de joueurs qui étaient à Pékin en 2008. Si vous parlez avec des gars comme Vertonghen ou Vermaelen, les JO ont été très importants pour eux.

À partir de là, comment avez-vous procédé ?

On a demandé aux deux sélectionneurs de faire chacun une liste. On a mis cela ensemble et puis on a discuté. Forcément, il y avait beaucoup de joueurs en commun…

On suppose que Jacky Mathijssen aurait voulu avoir Doku ou Openda…

Bien sûr ! Et c’est normal. Si vous êtes entraîneur, vous voulez les meilleurs joueurs. Cela n’a pas toujours été simple. Mais tout s’est déroulé en concertation entre les deux coachs. Par exemple, on a fait un choix pour Zeno Debast. Il avait besoin d’une expérience de tournoi comme l’Euro espoirs. Dans le même temps, cela donnait une opportunité pour Tedesco de voir Al-Dakhil.

Avez-vous dû rappeler à Domenico Tedesco l’importance de l’Euro espoirs ?

On a parlé avec lui. Il est aussi conscient que pour le développement de certains, aller à l’Euro espoirs, c’est important. Peut-être que certains feront les deux tournois et pourront se servir de l’expérience du tournoi des espoirs. Cela peut aider tout le monde.

Est-ce que des jeunes des « A » pourraient quitter le groupe et prend la direction de l’Euro après l’Autriche ?