Le Fifty-One de Wanze fait un don de 2.500 € à l’institution Le Domaine à Antheit

Le Fifty-One de Wanze joue un rôle important dans le tissu social de l’entité. Il s’implique activement dans des actions concrètes visant à promouvoir des causes telles que l’éducation, la santé et l’environnement. À travers des événements caritatifs et des actions de volontariat régulières, le club apporte son soutien à des associations qu’il parraine.

Contrairement à certianes idées préconçues, le service club du Fifty-One de Wanze ne se limite pas à une tranche d’âge spécifique ni à une élite financière. Tous ceux qui partagent la passion du service communautaire et qui souhaitent avoir un impact positif dans la région sont les bienvenus. Qu’ils soient jeunes, moins jeunes, étudiants, professionnels ou retraités, l’engagement et la motivation sont les seules qualités requises pour devenir membre du club.