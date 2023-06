Sa maman atteinte d’une leucémie, Laurence (Hotton) lance un appel à la générosité : «Je vends des cookies maison et des sachets de bonbons pour récolter des dons»

Cela fait aujourd’hui une semaine et demie que Marie-France, sa maman, a été admise au Centre Hospitalier Universitaire de Mont-Godinne (Namur) pour être soignée. En chambre stérile, celle-ci se bat contre la maladie. « Les médecins ne savent pas encore se prononcer sur son état de santé. Tout ce que je peux vous dire, c’est qu’elle suit un traitement assez lourd : sa chimiothérapie devrait, en principe, durer près de six semaines… »

Fan de voyages, Laurence Hubert partage son expérience de globe-trotteuse et sa passion pour les cafés du monde avec ses clients depuis 2021 au sein de son établissement « Mundo Café » à Hampteau. Aujourd’hui, la barista fait appel à la générosité de chacun via les réseaux sociaux pour récolter des dons afin d’aider sa maman qui se bat contre une leucémie. « La nouvelle est tombée il y a trois semaines d’ici », regrette Laurence Hubert.

Lire aussi Le kiosque de Hotton saccagé par des vandales, la bourgmestre est en colère: «Cela ne restera pas classé sans suite»

Et plutôt que de rester les bras croisés, Laurence Hubert a décidé d’aider sa maman à combattre la maladie en l’aidant à participer aux frais médicaux en récoltant de l’argent. « Pour ce faire, j’ai lancé un appel via les réseaux sociaux. Mon objectif est de soulever des fonds grâce à la vente de cookies maison et de sachets de bonbons. D’où m’est venue cette idée ? Il y a deux ans d’ici, pour pouvoir prendre part au Trail d’Oxfam, j’ai dû récolter la somme de 1.500 €. Et pour réunir tous ces fonds, l’idée m’était venue de vendre des gaufres artisanales. Cela avait super bien fonctionné. Alors, pourquoi ne pas réitérer l’expérience en récoltant des fonds pour soigner ma maman ? », poursuit la commerçante de Hampteau.