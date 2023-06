Le label «École Plus Propre» a été attribué à 11 écoles de la région de Charleroi par Be WaPP et Fost Plus

C’est la troisième année que le label « École Plus Propre » est décerné. Il s’adresse aux écoles et élèves qui ont fait une priorité de la gestion responsable des déchets, au sein de l’école et aux abords de celle-ci.

Concrètement, les écoles qui ont répondu aux appels à projet bénéficient d’un accompagnement de terrain par l’intercommunale Tibi et d’un suivi personnalisé via la plate-forme web mise à disposition par Be WaPP. Par ailleurs, elles disposent aussi d’un soutien financier permettant d’améliorer leurs infrastructures de tri et de propreté octroyé par Be WaPP et Fost Plus. Des animations de sensibilisation ainsi qu’une boîte à outils leur sont également proposés.