Le home de Saint-Mard (Virton) a activé le «protocole canicule»: «Nous avons ressorti les climatiseurs afin de garder une moyenne de 21ºC au sein du home»

Il fait chaud, et même très chaud ! Le mercure ne cesse de grimper depuis le début de la semaine dernière. Et le soleil devrait continuer de briller lors des prochains jours. On le sait, la canicule peut avoir de graves conséquences sur notre organisme, surtout si l’on oublie de s’hydrater en conséquence.

Malheureusement, les personnes âgées sont souvent les premières à souffrir de déshydratation. Les maisons de repos de notre province ont donc mis en place des mesures spécifiques afin d’aider leurs pensionnaires à faire face à cette hausse de chaleur. Nous sommes allés prendre la température au sein du home Saint-Charles à Saint-Mard (Virton).