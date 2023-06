Chantal Ladesou: «En mai 68, j’ai jeté des pavés!»

Un petit air de vacances estivales s’invite déjà avec « C’est quoi cette mamie ?! », la comédie de 2019 signée Gabriel Julien-Laferrière diffusée ce soir sur RTL-TVI. On y retrouve la joyeuse smala composée de sept demi-frères et sœurs de « C’est quoi cette famille ?! », sorti en 2016. Chacun part en vacances avec ses parents respectifs, sauf Gulliver, le petit dernier, qui, lui, se retrouve à devoir passer l’été tout seul chez sa grand-mère, Aurore, au bord de la mer. Mais l’excentrique Mamie Aurore n’est pas une baby-sitter comme les autres. Elle préfère nettement faire la fiesta plutôt que de se charger de son petit-fils. À lui de suivre ! Le reste de la famille recomposée va donc venir à sa rescousse. Dans le rôle de la mamie indigne, une reine de la comédie de boulevard, Chantal Ladesou.

Il lui aura fallu attendre d’avoir presque 70 ans pour devenir une vedette du cinéma français, mais depuis le succès du premier volet de cette saga comique, Chantal Ladesou ne boude pas son plaisir d’être enfin un premier rôle ! « Je regrette que cela ne soit pas arrivé plus tôt », nous a-t-elle confié à l’occasion de la sortie en août 2021 de « C’est quoi ce papy ?! », son troisième volet. « Mais je me dis que je ne devais pas être prête. Puis, d’un seul coup, un metteur en scène qui ne me connaissait pas, Gabriel Julien-Laferrière, me découvre, veut me faire jouer… Il ne voit pas en moi le théâtre, le one woman show, les Grosses Têtes… Je suis très fière de susciter le désir des jeunes. Mais je ne regrette pas ma carrière. Je me suis amusée, c’était très vivant, sur scène. Mon prof au Cours Simon me le disait, au cinéma, j’allais faire une carrière très tard, parce que j’ai une autorité naturelle ! »