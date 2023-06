«#Investigation»: Justine Katz et ses équipes s’interrogent sur les dangers de l’intelligence artificielle

Pour débloquer son téléphone, plus besoin de se souvenir de son code, le lever à la hauteur de ses yeux permet de le déverrouiller. Bien pratique, la reconnaissance faciale ! Mais ce geste anodin et les milliers de selfies qu’on laisse sur les réseaux sociaux et dans le cloud ont des implications beaucoup plus importantes.

Savez-vous que des sites payants proposent, à partir de la photo d’un inconnu que vous auriez prise dans la rue, de vous dire tout de son identité et de son passé ? Comment est-ce possible ? Grâce à l’intelligence artificielle alimentée par le matériel que nous lui avons innocemment laissé à disposition. Ceci n’est qu’un exemple des avancées de l’I.A., qui s’invite de plus en plus dans notre quotidien, que ce soit à travers la suggestion de visionnage de vidéos YouTube ou ChatGPT. La surpuissance de la machine est-elle en passe de remplacer l’être humain, comme s’en inquiètent même les scientifiques ?