Les présidents des CCI du Luxembourg belge et des Ardennes réunis pour développer les coopérations transfrontalières

Depuis plusieurs années, les CCI Ardennes et Luxembourg belge collaborent à travers différents programmes INTERREG et évènements BtoB. Cette nouvelle rencontre vient marquer la volonté pour les deux entités de travailler ensemble sur le développement économique ; favoriser les échanges sur le volet touristique, promouvoir les produits locaux et circuits courts, dessiner la Toile économique de la filière bois sur l’Ardenne Transfrontalière, mais aussi s’appuyer sur le réseau des foires (foire de Sedan, Châlons-en-Champagne, Libramont) pour croiser les réseaux.

Pour Aubin JEANTEUR, président de la CCI Ardennes : « nous avons spontanément une ouverture vers la Belgique. L’idée est maintenant de sortir de la notion de frontière et de réfléchir en termes d’opportunités pour les entreprises. Le bassin de l’économie et de l’emploi ne connait pas de frontière. Cela va bien au-delà, nous sommes un territoire à l’interface des grandes région européennes, ouvert sur le bassin parisien et les Hauts-de-France et la future CCI Marne Ardennes incarne pleinement cette ambition ». Nous devons nous saisir de toutes les opportunités, favoriser les rencontres business de part et d’autre de la frontière, développer les échanges et développer de nouvelles formations qui répondront aux besoins des entreprises ».