Conducteur fou à Mons: Manon, Binchoise de 22 ans est toujours hospitalisée, «lui, il est encore sur ses jambes, pas moi!»

Si les Montois sont encore sous le choc des événements ayant eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi à Mons, ceux qui l’ont vécu sont d’autant plus traumatisés. Aux alentours de 3h30 du matin, Saïd B. sème le chaos dans les rues du centre-ville de Mons. Il renverse plusieurs piétons et percute trois voitures. Au total, il fait six blessés. Manon fait partie des blessés graves. La jeune femme fêtait ses 22 ans avec des amis avant d’être fauchée par la voiture de Saïd…