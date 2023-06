Incendie en cours en plein centre de Mussy-la-Ville (Musson): le quartier de la Rue Late bouclé

de videos

Plus loin dans la rue, de nombreuses personnes se sont rassemblées pour observer l’intervention. Certains ont même sorti leur chaise de camping pour être aux premières loges. Il faut dire qu’ici, tout le monde se connaît. On s’inquiète donc de savoir si les habitants de la maison sont sains et saufs. Selon nos informations, un couple d’une quarantaine d’années résiderait dans cette maison. La dame aurait été brûlée au visage et aux cheveux en tentant de sauver ses animaux à l’intérieur, mais elle a été prise en charge par les ambulanciers.