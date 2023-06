Le PS à la Ville de Bruxelles compte désormais un élu de moins

M. Maimouni est fort actif dans le quartier du Palais du Midi, sous lequel la Région a prévu de faire passer le métro Nord-Sud et que les autorités ont décidé de démanteler partiellement en raison de difficultés rencontrées en recourant à une technique moins chronophage et invasive. Ce complexe qui héberge, outre des installations sportives, des commerces.

Sans toutefois citer nommément le Palais du Midi, M. Maimouni a indiqué en début de séance qu’il ne se retrouvait plus en capacité, au sein du groupe socialiste, de continuer à défendre les plus démunis.

M. Maimouni avait récolté quelque 1.000 voix de préférence lors du scrutin local de 2018 et plus de 3.000 voix depuis la 47e place sur la liste PS lors du scrutin régional de 2019.

Le groupe PS compte désormais 17 sièges. Il est de loin le groupe le plus représenté au conseil communal, devant le MR qui compte désormais 10 sièges, via l’arrivée, lundi, de Filiz Güles (ex-DéFI), Ecolo-Groen (9 sièges), DéFI (désormais 3 sièges), le PTB-PVDA (3 sièges), Les Engagés-CD&V (2 sièges), one.brussels - Vooruit (un siège) et la N-VA (1 siège).