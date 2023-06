Des bornes éthylotest au So W’Happy Festival à Rongy pour vérifier son taux d’alcoolémie avant de reprendre la route

Les bornes interactives permettront de tester son taux d’alcool, accéder à des conseils sur son état, connaître le temps d’attente pour reconduire ou non et proposer des alternatives à la conduite comme les taxis locaux. L’objectif est de permettre à tous les festivaliers de pouvoir tester leur taux d’alcool tout au long de l’événement pour être sûr de pouvoir rentrer chez soi en toute sécurité.

Le So W’Happy Festival s’associe à la start-up Fline, une start-up wallonne spécialisée dans la commercialisation de bornes éthylotest digitales connectées, pour promouvoir la sécurité routière et communiquer avec les festivaliers de manière responsable. Une tente avec neuf bornes éthylotest sera librement accessible aux festivaliers.

Lire aussi Du saut à l’élastique et 100 premiers grands noms pour les dix ans du So W’Happy à Rongy

La start-up Fline sera présente avec une structure couverte moderne accueillant neuf bornes équipées de grands écrans digitaux. Les festivaliers auront la possibilité de mesurer gratuitement leur taux d’alcoolémie de manière rapide et précise, de connaître le temps d’attente pour reconduire ou non, tout en recevant des informations utiles sur les limites légales de consommation d’alcool et les alternatives de transport disponibles.