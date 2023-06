Plan stationnement à La Louvière: les redevances parking arrivent cette semaine dans vos boîtes aux lettres...

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pour beaucoup de Louviérois, et de citoyens d’autres communes amenés à se déplacer sur La Louvière, le suspense va bientôt prendre fin. C’est en effet cette semaine que les redevances pour non-respect du règlement de la zone bleue vont commencer à arriver dans les boîtes aux lettres. Certaines personnes pas très attentives à la manière dont elles se sont garées ces dernières semaines risquent d’avoir des mauvaises surprises : ces redevances concernent les infractions constatées depuis la mise en place officielle des contrôles, c’est-à-dire le lundi 15 mai, il y a un mois environ.

La zone bleue, gérée par la gestion centre-ville, renommée « Devllop », a été mise en place progressivement à partir du 19 avril, quand le contrat avec City Parking a pris fin. Avec une période de transition de quatre semaines. Les contrôles avec la scan car, effectués par la société OPC ont ensuite commencé. Dans la zone bleue, la scan car filme à la fois la plaque et le pare-brise pour vérifier la présence du disque bleu et le respect de la durée de 2 heures de stationnement, entre 9h et 18h, du lundi au samedi.