Les bus express ont la cote: la ligne TEC reliant Bincheà Mons (E44) a doublé son nombre d’utilisateurs!

Depuis le redéploiement des lignes express en 2020, leur utilisation est en augmentation constante. Dans notre région, la ligne Beaumont-Mons (E110) est passée de 740 à 2.100 utilisateurs, soit le triple, et celle reliant Binche et Mons (E44), de 1.300 à environ 2.750, soit plus du double. Ces chiffres étant calculés entre mars 2022 et 2023.

« Et si l’on compare avec décembre 2022, il y a une augmentation supplémentaire de +26 % et +65 %. Quand on regarde l’analyse globale et l’occupation, le résultat est très positif et pourtant, nous ne sommes qu’au début… » avance Manu Disabato, député wallon Ecolo et conseiller communal à Frameries. Les chiffres, déjà positifs, s’expliquent par plusieurs facteurs.