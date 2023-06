Le Cpas de Genappe déclenche le plan «fortes chaleurs et hydratation»

L’IRM prévoit des températures maximales proches de 30ºC durant cette semaine et la phase d’avertissement « Forte chaleur et pics d’ozone » a été activée depuis le 8 juin dernier. Sur base de ces éléments, le plan préventif « Forte chaleur » est activé localement durant cette semaine.

Les services du CPAS, et en particulier, le service d’Aide aux familles et aux Aînés (SAFA) va enclencher trois mesures supplémentaires de manière préventive pour cette semaine. Dans un premier temps, le dépôt de bouteilles d’eau lors de la distribution des repas – les préposées rappellent les consignes aux personnes âgées et veillent aux symptômes inquiétants ; Les aides familiales veillent à l’hydratation des bénéficiaires du service et aux mesures préventives de protection contre la chaleur. Mais le CPAS organise également des visites supplémentaires de bienveillance, sur demande, avec le SAFA, auprès des bénéficiaires les plus âgés et les usagers les plus fragiles.