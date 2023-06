Pose de la première pierre de l’Écosystème de relocalisation alimentaire à Mont-Saint-Guibert

Après l’acquisition du site et le lancement du projet en 2022, l’écosystème de relocalisation alimentaire prend tout doucement forme : le premier occupant, la Brasserie de l’Orne, y a inauguré ses installations et plusieurs autres y prendront leurs quartiers dans les mois qui viennent. « Avec ce nouveau pôle de l’alimentation, le Brabant wallon gagne un équipement solide pour amorcer un tournant vers la relocalisation de notre alimentation », explique Céline Tellier, Ministre de l’Environnement, en charge de l’Alimentation Durable.

Les 42 autres hectares ont été loués à une jeune agricultrice locale selon le principe du bail à ferme. « Il existe une attente citoyenne pour une meilleure alimentation en circuits courts, encore plus depuis la crise sanitaire. Avec Sur le Champ, nous souhaitons promouvoir l’entrepreneuriat agricole et agroalimentaire mais aussi stimuler les modes de consommation alimentaire plus responsables en mettant à la disposition de ces porteurs de projets un cadre sécurisant au sein duquel ils pourront démarrer ou développer leur projet en limitant et échelonnant la prise de risques », confie Christophe Dister, président de l’in BW.

Trois fonctions sur le même site

Le projet « Sur le Champ » s’articulera autour de trois fonctions : la « Couveuse » : lieu de test d’activités pour maraîchers, éleveurs et transformateurs en devenir (cadre sécurisant et accompagnement rapproché) ; la « Pépinière » : véritable incubateur au sein duquel les porteurs de projets bénéficieront des moyens de production leur permettant de mettre en œuvre leur projet en limitant les investissements personnels ; l’« Eco-Hub » : ateliers modulaires de production, bureaux, zones de stockage, chambres froides… permettant aux entrepreneurs de développer et de pérenniser leurs projets. « Toute activité ayant trait au développement économique durable peut être intégrée à notre projet », précise Christophe Dister. Divers projets sont sur la table pour la suite de cette nouvelle aventure, avec notamment l’ouverture d’un restaurant « Made in Wallonie », l’intégration d’un volet éducatif et touristique… « Notre écosystème répondra aux attentes citoyennes, aux besoins économiques et à la nécessité d’augmenter l’autonomie alimentaire du Brabant », conclut le président d’in BW.