La rue Basse-Marihaye à Seraing fermée suite à un chantier de remplacement d’égout: plusieurs déviations mises en place

Il ne sera désormais plus possible d’emprunter la rue Basse-Marihaye à Seraing suite au début du chantier de remplacement d’égout ce lundi 12 juin.

Suite à la fermeture complète de la voirie, plusieurs déviations ont été mises en place afin de fluidifier le trafic, explique la Ville de Seraing sur Facebook. Celles-ci se font en aval via le les rues de la Vieille-Espérance et de la Boverie et en amont via les rues Basse-Marihaye, Bergerie, Fivé, Biefnot, du Teris, Boverie et Vieille-Espérance.