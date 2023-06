L’Italie débarque dans vos assiettes à Mons et Dour avec ces deux nouvelles enseignes!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Localisé tout au bout de la Grand-rue à Dour, au numéro 103, « Casa Nostra » a ouvert ses portes le 9 mai dernier. Indépendant depuis 3 ans et demi, Giovanni Spada, ce Dourois de 27 ans, décide de se lancer dans l’aventure en souvenir de ces saveurs méditerranéennes qui ont rythmé son enfance : « J’ai toujours aimé regarder ma nonna cuisiner lorsque j’étais petit, je me suis dit :pourquoi pas, moi aussi, me lancer dans la restauration ? ».