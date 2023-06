Goran Ivanisevic après la victoire de Novak Djokovic à Roland-Garros: «Il bouge encore comme un ninja»

Dans quel état d’esprit était-il à votre arrivée à Paris ?

Il n’arrivait pas avec une confiance en lui ni un état physique extraordinaire. Mais je ne m’inquiétais pas. Je l’ai dit à Monte-Carlo, ces tournois ne comptent pas. Ni Monte-Carlo, ni Rome, ni aucun. Le seul qui comptait, c’était celui-là (Roland-Garros). Il est programmé de telle façon, dans sa tête, qu’il est capable de changer d’état d’esprit en un clic en arrivant dans un tournoi du Grand Chelem. Ces tournois du Grand Chelem, ce n’est pas le même sport que les autres tournois. Il change de logiciel. Le jour où nous sommes arrivés, soudain il se sentait mieux, il était plus motivé, il avait plus faim. Chaque jour, il jouait de mieux en mieux. Je pense que contre Alcaraz, il a joué pendant une heure et demie avec une intelligence et un niveau incroyables. Et aujourd’hui en finale, il a terminé ce que nous avions commencé à l’entraînement à Monte-Carlo… C’est le jour de paye et on touche le pactole.