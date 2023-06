David, alias «Ragnar-le-Fou» sur TikTok, orchestre sa «mort» à Liège pour réunir sa famille après l’assassinat de sa tante Marianne en 2006: «Ces trois derniers jours ont été horribles à vivre»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

David Baerten, a.k.a. « Ragnar-le-Fou », est un Tiktokeur liégeois de 45 ans qui compte un peu plus de 150.000 abonnés.

de videos

Le week-end dernier, l’homme a simulé sa mort à coups de témoignages plus vrais que nature sur les réseaux sociaux, y compris ceux de sa fille et de sa femme. De quoi arracher une larme aux plus endurcis.

Dimanche, jour de la fête des pères, ils étaient nombreux à lui rendre un dernier hommage, juste avant la levée du corps à son domicile de Wégimont.