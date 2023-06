Auderghem offre un chèque de 65 euros pour nager: «On n’aura jamais de piscine, ce chèque est la meilleure alternative»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Auderghem dispose de nombreuses infrastructures sportives sur son territoire pour pratiquer du sport. Mais la grande absente, c’est une piscine communale. Au grand dam des Auderghemois qui se tournent vers les communes limitrophes sans bénéficier d’un tarif préférentiel.

En effet, la bourgmestre Sophie de Vos (DéFI) prône la mutualisation de ce type d’infrastructures. Selon elle, une piscine par commune n’est pas nécessaire. D’autant plus que les habitants ont le choix entre le Calypso (Watermael-Boitsfort), le Poséidon (Etterbeek) et Sport City (Woluwe-Saint-Pierre) sans parler de la piscine d’Ixelles (fermée temporairement) qui n’est pas très loin.

« On ne va pas se leurrer, on n’aura jamais de piscine à Auderghem. Mais on reçoit tellement de demande pour une piscine qu’on a décidé d’agir pour encourager la natation », déclare Eloïse Defosset (DéFI), échevine des Sports.

Eloïse Defosset. - Elio Germani