Poissonnerie, escape-game, boutique de jouets… Voici les besoins en commerces identifiés par Up City pour le centre-ville binchois

Avec 14 % de cellules commerciales vides, Binche s’inscrit dans la moyenne wallonne (13,8 %). Néanmoins, la rotation et la fermeture des commerces en centre-ville laissent trop de « dents creuses ». Des interruptions qui nuisent fortement à un parcours satisfaisant pour le chaland. Et ceci, même si depuis 2018, on constate une évolution de +2,4 % des surfaces commerciales actives et un recul de 4,2 % de la vacance. Bref, en commandant un état des lieux à Up City centré sur les rues de Robiano et de la Gaieté, la Ville veut disposer de données chiffrées et sociologiques qui lui permettront d’orienter sa politique future.

Nocturne, ce vendredi, en centre-ville Binchois - N.L.

Vendredi dernier, le bureau a présenté les résultats de son étude au Kursaal de Binche. Le député bourgmestre PS Laurent Devin et l’échevine MR du commerce Natacha Leroy sont partis sur le constat de l’IWEPS qui prévoit 2000 habitants de plus à Binche d’ici 2034 (+ 5,7 %). Des nouveaux venus qui vont vouloir manger, s’équiper, se distraire…