Le nombre de plaintes déposéesau Comité P retrouve son niveau d’avant la crise sanitaire

Ce nombre est en baisse de 3,7% et correspond à la situation d’avant la période corona marquée par une augmentation des plaintes.

Des manquements dans l’exercice des fonctions et des pouvoirs ou des manquements dans l’attitude des fonctionnaires de police constituent les principaux motifs de plainte. Les griefs les plus fréquents sont invariablement le refus d’acter, ne pas se rendre sur les lieux, ne pas faire correctement son travail et l’usage de la contrainte ou de la force. Les manquements d’attitude sont généralement liés au comportement verbal (34,5%) ou non verbal (48,2%) des policiers.