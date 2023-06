Amélia et Célesta, mère et fille, tenaient une maison close à Jumet pour payer les études de droit: «Au début c’était un salon de massage puis c’est parti en sucette»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Célesta le reconnaît: « J’avais peu de moyens financiers et ma fille voulait faire des études. On a décidé d’ouvrir une petite affaire pour mettre un peu de beurre dans les épinards, un salon de massage ». « Secrets sensoriels » a ouvert ses portes au 271 de la chaussée de Bruxelles à Jumet en septembre 2020 et a duré jusqu’en mars 2021.

Mais entre ces deux dates, l’activité a évolué vers plus de sexe: massage torride, douche accompagnée, domination, fellation, relation complète… avec des prix en adéquation.