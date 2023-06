Sans De Bruyne, mais avec Vranckx et Bakayoko: les Diables rouges se sont réunis à Tubize ce lundi

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Sous un soleil de plomb et au compte-gouttes, les Diables rouges ont rejoint le centre d’entraînement de Tubize ce lundi dans la matinée. Seul, en famille ou en couple, les joueurs arboraient tous un large sourire au moment de retrouver leurs coéquipiers mais également lors d’une première séance devant 200 supporters triés sur le volet. Un groupe de joueurs pas encore au complet.

Comme annoncé par Domenico Tedesco lors de sa sélection, Romelu Lukaku et Michy Batshuayi – l’un a joué la finale de la Ligue des champions samedi, l’autre la finale de la Coupe de Turquie dimanche – n’arriveront que mardi soir pour s’entraîner à partir du lendemain. Cela devait également être le cas de Kevin De Bruyne. Mais le capitaine est forfait pour les matches contre l’Autriche samedi et en Estonie trois jours plus tard. Pas une surprise.