Terrible incendie sur le site de Cometsambre à Châtelet: les fumées noires visibles à des kilomètres à la ronde! (vidéo)

La scène est spectaculaire. Les fumées noires sont très impressionnantes, et sont visibles à des kilomètres à la ronde. Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est ont été appelés, et sont intervenus en nombre. Et pour cause : un terrible incendie s’est déclaré sur le site de Cometsambre, Rivage de Boubier à Châtelet.

