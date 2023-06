Olivier Deschacht confiant pour les Diablotins à l’Euro Espoirs: «Comme en 2008, on sent quelque chose de spécial dans ce groupe»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Quinze mois après leur qualification entérinée au Danemark, les Diablotins vont enfin entrer dans le vif du sujet. Dans une semaine, après un ministage en Israël et un amical jeudi contre l’équipe locale, les Espoirs belges feront leurs grands débuts à l’Euro face aux Pays-Bas. Entraineur adjoint de Jacky Mathijssen aux côtés de Thomas Buffel et du coach des gardiens Filip De Wilde, Olivier Deschacht (42 ans) vivra l’événement à fond. Au terme des trois matchs disputés à Tbilissi contre les Pays-Bas, la Géorgie - pays organisateur avec la Roumanie- et le Portugal, il rêve de sortir d’une poule compliquée pour continuer de rêver aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

RBFA

Olivier Deschacht, avec quel état d’esprit abordez-vous cet Euro Espoirs qui commencera déjà dans une semaine ?

Je suis très excité et impatient. Grâce à la collaboration de l’entraineur Domenico Tedesco, nous pouvons compter sur un noyau de très grande qualité. Un tel groupe nous permet d’avoir les moyens de nos ambitions. Nous pouvons viser haut. C’est très motivant. Il existe une vraie synergie entre les Diables rouges et les U21. Nous sommes là pour préparer les jeunes à être prêts pour les A mais c’est en réalisant des performances que nous aurons le plus de chance d’y arriver. C’est la raison pour laquelle nous voulons vraiment briller à l’Euro.