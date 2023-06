Le regard d’Emiliano Bonfigli: «Pep Guardiola, le plus grand!»

Avec la victoire en Ligue des Champions, Manchester City a donc réalisé un triplé historique. Une performance rare qui range définitivement cette version 2022-2023 de City parmi les plus grandes équipes de l’histoire en Europe. Ce n’est pas tant la finale qui a impressionné, mais son parcours, avec ces leçons administrées au Bayern Munich et au Real Madrid. Ces succès portent indiscutablement la griffe de Pep Guardiola. Le coach catalan est d’ailleurs le seul entraîneur à avoir réalisé deux fois ce triplé historique. Il l’avait auparavant réussi avec le Barca en 2009. Cet exploit le place aux côtés des plus grands entraîneurs qui ont marqué l’histoire du football comme Arrigo Sacchi, Johan Cruyff, Rinus Michels ou encore Helenio Herrera. Ces entraîneurs n’ont pas le palmarès de Guardiola, mais ils ont laissé une trace dans l’histoire de ce sport. Ils l’ont transformé et fait évoluer vers un autre type de football. Désormais la question se pose : Pep Guardiola est-il le plus grand entraîneur de tous les temps ?

Un homme d’idées

Comme coach, Guardiola a tout gagné. Il comptabilise même trois succès en Ligue des Champions, la reine des compétitions. Bien sûr, Carlo Ancelotti fait mieux que lui, avec quatre trophées… même si leurs carrières ne sont pas encore terminées et que ces chiffres peuvent évoluer. Il y a cependant un domaine où le Catalan semble imbattable : celui de la transmission et de l’exécution de ses idées chez ses footballeurs. Que ce soit au Barca, au Bayern ou à City, les équipes de Guardiola avait le style de leur entraîneur : jeu de position, possession de balle, domination haute, ultra polyvalence de certains joueurs comme Kimmich au Bayern ou Stones à City… Parfois, Guardiola a commis des péchés d’orgueil en voulant gagner sans un véritable attaquant ou sans un milieu défensif… comme lors de cette finale de Ligue des Champions il y a deux ans face à Chelsea. L’orgueilleux a retenu la leçon. Aujourd’hui, Guardiola sait que son nom restera à jamais gravé dans l’histoire du club de Manchester City et surtout au-delà.