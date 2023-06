Voici le pactole que devrait empocher Christophe Galtier pour son départ du PSG

Le PSG lance son mercato estival : Christophe Galtier a été informé la semaine dernière par Luis Campos de son départ du club parisien, où sont déjà attendues deux recrues, l’attaquant espagnol Marco Asensio et le milieu uruguayen Manuel Ugarte.

Les célébrations du sacre terminées, sobres à cause du grave accident de Sergio Rico et de la saison ratée, le club de la capitale et ses propriétaires de QSI, le fonds qatarien arrivé en 2011, se sont déjà lancés dans les manœuvres estivales depuis le début de cette semaine et sont tournés plus que jamais vers la saison prochaine.