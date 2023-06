Après avoir fermé sa friterie pour raison de santé, Davide ouvre sa pizzeria à Bouffioulx: «Une pâte napolitaine plus légère!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est à cause d’un souci de santé que Davide Collu, 42 ans, avait dû fermer les portes de sa friterie, Papo Frites, installée rue Jules Destrée à Bouffioulx. « J’ai un problème aux yeux, j’ai déjà subi plusieurs opérations, notamment au niveau de la cornée. Mais ça n’a jamais cicatrisé comme il fallait. À la longue, je ne pouvais plus travailler au-dessus de la graisse, avec les fumées. J’ai dû arrêter. » Pas question pour Davide de rester les bras croisés : cinq mois plus tard, il revient.