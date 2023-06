Vous voulez installer des panneaux photovoltaïques à moindre coût? Un marché de l’occasion est en train d’émerger, «c’est quelque chose que l’on peut conseiller, oui»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Richard, un habitant de la région de Charleroi, vient de changer son installation photovoltaïque. Pas parce que son ancienne installation ne fonctionnait plus mais parce qu’il voulait mettre des panneaux plus puissants. Son installation avait 15 ans. À l’époque du placement de ces panneaux, ces derniers étaient moitié moins puissants que les panneaux que l’on trouve aujourd’hui sur le marché. Quant aux anciens panneaux, ils fonctionnent toujours très bien et feront le bonheur d’un autre client. L’installateur déduit la valeur de ses anciens panneaux de la facture de la nouvelle installation, il les rachète, donc. Et pourra les proposer à quelqu’un d’autre.