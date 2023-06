Les travaux avancent crescendo au stade du Panorama

Le gros-œuvre fermé sera terminé avant les congés du bâtiment. Et la suite viendra après. Les démarches pour changer le revêtement synthétique des terrains A et B ont été lancées. Avec les travaux à la piscine et le Hall Moray qui vient de rouvrir ses portes à Ensival, Verviers avance dans le renouvellement de ses infrastructures sportives.