Fillette de 11 ans tuée en Bretagne: l’auteur présumé mis en examen pour assassinat

Le mis en cause âgé de 70 ans, et son épouse, placée sous le statut de témoin assisté et laissée libre, étaient « positifs à l’alcool et au cannabis au moment de leur placement en garde à vue », a précisé le procureur Camille Miansoni lors d’une conférence de presse à Brest.

« Sur le plan strictement judiciaire, ce sont des personnes sans antécédents judiciaires », a souligné M. Miansoni, ajoutant que deux armes ainsi que du cannabis « dégradé » sous forme d’« herbe séchée » ont été retrouvés à leur domicile.