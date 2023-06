L’Allemagne arrache un partage heureux 3-3 contre l’Ukraine pour son 1000e match

Niclas Füllkrug a donné dès la 6e minute l’avantage à l’Allemagne, qui accueillera l’Euro en 2024 et ne dispute dès lors que des matchs amicaux. Viktor Tsygankov à la 19e et un but contre son camp d’Antonio Rüdiger, sur une frappe de Mykhaylo Mudryk, à la 23e ont renversé la situation.

Tsygankov, encore lui, a porté le score à 3-1 à la 56e avant que Kai Havertz ne marque à la 83e et qu’un penalty du capitaine Joshua Kimmich dans les arrêts de jeu (90e+1) ne permette aux Allemands d’éviter une première défaite en neuf rencontres face à l’Ukraine.