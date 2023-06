L’actu en bref: Thy-le-Château en deuil avec le décès de Louis Schietecatte

Âgé de… 100 ans (il aurait fêté ses 101 ans en août prochain), Louis (né Aloïs) Schietecatte co-fondateur de l’US Thy-le-Château en 1969 et plus ancien affilié est décédé à Philippeville ce lundi 12 juin. Ce dernier avait été mis à l’honneur en septembre 2022 en voyant le stade du club métallo prendre son nom. Ses funérailles auront lieu ce vendredi 16 juin à 11h à l’église de Philippeville et elles seront suivies de la crémation à Gilly à 13h.