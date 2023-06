Elles avaient plusieurs dizaines de jeunesfemmesà les dénoncer l’été dernier: les piqûres sauvages en festival semblent avoir disparu aujourd’hui

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En Belgique, c’est au festival des Ardentes que le nombre de cas avait été le plus important. Une vingtaine de personnes, des jeunes femmes en grande majorité, interpellaient la sécurité et les forces de l’ordre, se plaignant d’avoir ressenti une très légère piqûre avant de se sentir mal : vertiges, vomissements et évanouissements dans certains cas. En France, le phénomène avait pris plus d’ampleur encore. Rien que sur 2022, plus de 800 plaintes avaient été déposées !

Lire aussi Piqûres sauvages en soirée et en festival, une réalité? Selon des experts, il ne s’agirait que d’un «phénomène de peur sociale»

Le hic, dans l’écrasante majorité des cas, les prises de sang réalisées suite aux différentes plaintes ne révéleront aucune présence de produits toxiques ou de drogues chez les victimes. Plusieurs hypothèses seront avancées : défi lancé sur les réseaux sociaux, psychose sociale, phénomène de mode malsain ?