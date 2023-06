Denver fêtera son premier titre NBA en cas de victoire cette nuit contre Miami

Les champions de la conférence Ouest mènent 3 victoires à 1 contre le Miami Heat dans la finale qui se joue au meilleur des sept rencontres. La franchise du Colorado accueille le champion de la conférence Est dans le 5e match et une nouvelle victoire lui offrirait le titre. Si ce n’est pas le cas, il lui restera deux autres possibilités vendredi à Miami ou dimanche à Denver. Miami n’a d’autre choix que de gagner les trois derniers matchs s’il veut enlever son 4e titre, le premier depuis 2013. Le Heat avait décroché un premier sacre en 2006 et un deuxième en 2012.

Les champions de l’Est peuvent s’appuyer sur leur trio Jimmy Butler, Bam Adebayo, Kyle Lowry. Ils ont réussi l’exploit lors du deuxième match de la série de s’imposer (108-111) dans la « Mile-High City », infligeant aux Nuggets leur seul revers à domicile de ces playoffs. Égalisant à une victoire partout, on pensait que les joueurs d’Erik Spoelstra seraient capables d’inquiéter la bande de Nikola Jokic. C’était sans compter sur le talent du pivot serbe, MVP en 2021 et 2022, qui survole les playoffs accumulant les « triple-double » (dix en dix-neuf matchs) et qui présente une moyenne de 27.5 pts, 12.0 rebonds et 7.3 assists. L’apport de ses partenaires à commencer par le meneur Jamal Murray mais aussi celui des ailiers Aaron Gordon et Michael Porter Jr. est loin d’être négligeable. Les joueurs du coach Mike Malone ont gagné sans trembler leurs deux matchs suivants en Floride (94-109 et 95-108), mit le Heat dos au mur, et surtout pris une très grande option sur le Trophée Larry O’Brien qui consacre le champion de la saison.