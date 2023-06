Lapremière édition du Village des Aînés aura lieu le 14 juin à Monceau-sur-Sambre

C’est une journée entière qui est prévue pour les aînés carolos et leurs proches. Ce mercredi 14 juin est rempli d’activités ludiques, sportives et musicales.

Dès 10h du matin les animations commencent par la prestation de l’Orchestre seniors, à 10h30, la troupe « Rose Garden » présentera et apprendra au public la danse Country. Tout le reste de la journée s’enchaîneront des prestations et initiations de Bachata, de Yoga, de chorales mais aussi de Taï Chi et de gym douce.