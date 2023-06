Par ces fortes chaleurs, quels sont les endroits où se baigner et se rafraîchir en Wallonie picarde et aux alentours?

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Un soleil généreux, des thermomètres qui flirtent allègrement avec les 30º, et voilà que l’irrésistible envie d’aller se baigner ou simplement de profiter d’un moment rafraîchissant au bord de l’eau refait surface ! Et il n’y a pas que la mer du Nord pour l’assouvir. Notre Wallonie picarde compte en effet plusieurs piscines accueillantes, dont certaines ont profité d’un récent lifting. Et plusieurs plans d’eau en extérieur permettent aussi, juste à côté de chez nous, de profiter des loisirs aquatiques.

Petit tour d’horizon non-exhaustif des possibilités qui s’offrent aux habitants de Wapi.

Même si le chantier se poursuit au niveau de son futur bassin extérieur, la piscine Les Dauphins, à Mouscron, fêtera cet été le premier anniversaire de sa réouverture pour ce qui est des bassins intérieurs. Celle-ci jouit de nouveaux aménagements, et de nouveaux toboggans (le challenger et le speed rider) également.